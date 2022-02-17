Киев парализовало масштабное ДТП на Дружбы Народов из-за инсульта

К сожалению, от плохого самочувствия на дороге никто не застрахован.

Вчера вечером, 16 января, в Киеве произошла достаточно серьезная авария. На бульваре Дружбы Народов случилось тройное ДТП из-за чего было частично парализовано движение на двух из четырех полос.

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По предварительной информации, у водителя за рулем серебристого Fiat Doblo случился микро-инсульт. Свидетели рассказали, что виновник ДТП вел себя неадекватно после столкновения, а именно не понимал, что происходит.

Так, водитель серебристого авто пытался рассказать, что его задела уборочная машина из-за чего его и отбросило на соседнюю полосу. Уже тут он въехал в бок красной машины, а ту по инерции откинуло в белый автомобиль.

dtp.kiev.ua

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К счастью, в данной аварии никто не пострадал. Автомобили оперативно оттолкали на обочину, чтобы хоть частично освободить дорогу для дальнейшего движения. После этого, движение на бульваре было восстановлено.

По приезду полиции виновника ДТП проверили на Драгере и он оказался трезвым. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

dtp.kiev.ua

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