Пьяный водитель без документов протаранил 3 автомобиля - фото

Пьяницы за рулем, продолжают время от времени появляться на дорогах несмотря на всю серьезность наказания.

Практически с самого начала получения независимости, в Украине усердно борются с пьяницами на дорогах, но результаты этой борьбы весьма посредственные. Так, некоторых пьяных водителей не останавливает даже военное положение в Украине.

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Один из последних инцидентов с пьяницами за рулем случился в Киеве на улице Зодчих 30, где пьяница на Chevrolet протаранил сразу 3 автомобиля. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что у виновника нет с собой вообще никаких документов. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На опубликованных фото видно, что больше всего досталось автомобилю Mitsubishi на еврономерах. Какое наказание для водителя выберет суд — неизвестно, но в нескольких аналогичных ситуациях, суд конфисковывал авто пьяниц на пользу ВСУ.

dtp.kiev.ua

Напомним, что вчера необычный инцидент произошел с водителем автомобиля Toyota. Так, данное авто не смогло съехать с бровки и застряло.