Водитель Toyota Camry не смог съехать с бордюра - курьезное видео

Некоторые водители сильно переоценивают возможности своих машин

Многие водители, в погоне за тем, чтобы быстрее остальных добраться до пункта назначения или сэкономить пару драгоценных секунд в пробке, попадают в очень неприятные ситуации.

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При попытке объезда какого-либо участка не по проезжей части, водитель всегда рискует угодить в очень неприятную ситуацию. Все дело в том, что там, где даже человеку пройти не составляет труда, машина может и не проехать или же сильно пострадать.

Один из таких инцидентов случился с водителем Toyota, который решил попытать счастья и выехать на дорогу с тротуара, как ему казалось... В результате, одним колесом водитель съехал с бровки и сел на брюхо.

Вытаскивать такое авто теперь можно только эвакуатором, чтобы свести к минимуму все повреждения от удара.

dtp.kiev.ua

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