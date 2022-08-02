Масштабное ДТП на Дружбы Народов в Киеве из-за дождя - видео

Один из автомобилей, даже выехал за границы проезжей части.

Сегодня в Киеве с самого утра идет дождь. Как это обычно бывает во время серьезных осадков в столице, количество ДТП на дороге резко увеличивается. Сегодня на дорогах столицы десятки мелких ДТП, но есть и достаточно крупные инциденты. Так, одна из самых серьезных аварий случилась сегодня утром, 2 августа на бульваре Дружбы Народов.

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Это место на столичных дорогах хорошо известно многим водителям, ведь тут даже в сухую погоду происходят аварии. Сегодня ДТП оказалось массовым и с достаточно серьезными последствиями. Так, один из автомобилей, в результате инцидента перелетел через тротуар и вылетел с дороги.

Отметим, что сам момент аварии на видео не попал, поэтому однозначно сказать кто виновен в аварии — невозможно. По предварительной информации в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работает полиция, которая разбирается во всех подробностях происшествия.

Напомним, что в Киеве пьяный водитель Mazda насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.