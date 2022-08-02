Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Масштабное ДТП на Дружбы Народов в Киеве из-за дождя - видео

Один из автомобилей, даже выехал за границы проезжей части.
 |  Автор: Максим Назарук
Масштабное ДТП на Дружбы Народов в Киеве из-за дождя - видео
Кто именно является виновником аварии должна выяснить полиция / скриншот

Сегодня в Киеве с самого утра идет дождь. Как это обычно бывает во время серьезных осадков в столице, количество ДТП на дороге резко увеличивается. Сегодня на дорогах столицы десятки мелких ДТП, но есть и достаточно крупные инциденты. Так, одна из самых серьезных аварий случилась сегодня утром, 2 августа на бульваре Дружбы Народов. 

Читайте также: Горе-дрифтеры на BMW устроили ДТП в центре Киева и пытались сбежать

Это место на столичных дорогах хорошо известно многим водителям, ведь тут даже в сухую погоду происходят аварии. Сегодня ДТП оказалось массовым и с достаточно серьезными последствиями. Так, один из автомобилей, в результате инцидента перелетел через тротуар и вылетел с дороги. 

Отметим, что сам момент аварии на видео не попал, поэтому однозначно сказать кто виновен в аварии — невозможно. По предварительной информации в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работает полиция, которая разбирается во всех подробностях происшествия.

Напомним, что в Киеве пьяный водитель Mazda насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK