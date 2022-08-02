В Киеве пьяный водитель Mazda насмерть сбил женщину на переходе

Теперь водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Пьяные водители за рулем продолжают создавать аварийные ситуации и смертельные ДТП на украинских дорогах. На этот раз водитель автомобиля Mazda в состоянии опьянения наехал на женщину, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

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От полученных травм, женщина, к сожалению, погибла на месте. Следователи задержали водителя и инициировали уголовное производство. Предварительные следственные действия помогли установить, что водитель легковушки двигался со стороны улицы Академика Горбунова в направлении улицы Ялтинской.

Он совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента, 48-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.

Водителя 1991 года задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Помимо этого, было установленно, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Количество алкоголя в крови водителя составило 1.05 промилле. Теперь водителю грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

Национальная полиция

Напомним, что недавно еще один пьяный водитель без прав устроил серьезную аварию в центре Киева.