В Киеве Volkswagen разрушил ползаправки - фото

Попытки доехать к нужному месту раньше всех, довольно часто заканчиваются трагедией на дороге.

Несмотря на силу удара, водитель выжил и его забрали в реанимацию / dtp.kiev.ua

Превышение скорости продолжает оставаться одной из самых частых причин аварий и ДТП в Украине. Так, многие водители попросту не осознают, что на высокой скорости они не имеют достаточного контроля над автомобилем и в случае экстренной ситуации не смогут уйти от удара.

Читайте также: Горе-дрифтеры на BMW устроили ДТП в центре Киева и пытались сбежать

Очередной инцидент со столкновением и превышением скорости случился с водителем автомобиля Volkswagen Passat в Киеве на Надднепрянском шоссе. Известно, что автомобиль на большой скорости влетел сначала в отбойник, но тот его не остановил, и машина протаранила стеллу с ценами на АЗС.

Несмотря на чудовищные повреждения автомобиля и самой заправки, водитель выжил, его увезли в реанимацию. Судя по характеру повреждений, водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную на городских дорогах.

dtp.kiev.ua

Напомним, что буквально на днях при заезде на АЗС произошла еще одна авария с переворотом.