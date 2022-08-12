Два водителя не поделили дорогу на Подоле - один автомобиль на крыше

Для того, чтобы автомобиль перевернулся, не нужно больших скоростей, достаточно просто неудачного маневра.

Авария с переворотм автомобиля считается одной из самых опасных и неприятных. Сами же дороги Подола имеют свою специфику, так как улицы тут довольно узкие, короткие, а временами встречаются с односторонним движением. Подобная ситуация приводит к наличию большого количества перекрестков и вероятность аварии серьезно возрастает.

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Эту особенность в очередной раз доказали два водителя, которые, вероятнее всего, просто не успели притормозить перед одним из множества перекрестков и допустили столкновение. Судя по самим автомобилям, удар был не сильный, но неудачный, так как один из участников аварии после ДТП оказался на крыше.

По предварительной информации в ДТП не обошлось без потерпевших. Во всех подробностях этой аварии разбирается следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, что вчера в Киеве случилась серьезная авария на мосту Патона, которая привела к огромным пробкам в столице.