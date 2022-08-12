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В Киеве автомобиль протаранил блокпост - подробности аварии

С наступлением военного положения в Украине, на дорогах появилась новая проблема - блокпосты.
 |  Автор: Максим Назарук
В Киеве автомобиль протаранил блокпост - подробности аварии
За месяц только в столице случается несколько подобных аварий / dtp.kiev.ua

Мы уже ни раз писали об авариях на блокпостах, как в Киеве, так и по всей Украине. Некоторые водители утверждают, что главными виновниками подобных инцидентов являются люди, которые не убрали бетонные блоки с дороги, после того, как блокпост перестал действовать.

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Другая половина водителей утверждает, что проблема с авариями на блокпостах - это вина водителей, которые продолжают летать по дорогам, как будто в стране сейчас нет войны. Правда, как всегда, находится где-то посредине. Пока на дорогах не уменьшилось количество "летающих" водителей, а остатки блокпостов до сих пор стоят, никуда не делись и аварии.

Так, буквально сегодня утром в Киеве на Броварском проспекте при въезде в столицу в бетонные блоки врезался белый седан Volkswagen. Несмотря на очень сильные повреждения передней части автомобиля, в целом в ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, что на днях в Киеве также произошло ДТП с переворотом на Подоле.

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