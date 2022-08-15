Необычное ДТП потрясло Киев - мотоциклист против велосипедиста

Казалось бы водители двухколесного транспорта должны уважать друг друга, но на деле не все так гладко, как кажется.

Велосипедисты на дороге - очень интересная тема, ведь несмотря на право ездить только в крайней правой полосе, на некоторых дорогах велосипедисты все равно могут принести достаточно много проблем для городского трафика. Так, полосы для движения на проезжей части не всегда достаточно широкие, поэтому даже "тонких" велосипедистов приходится объезжать из-за чего возникают "фантомные пробки".

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Еще одной причиной в копилку сторонников запрета выезда велосипедистов на проезжую часть является недоскональное знание последними своих прав и обязанностей на дороге. Из-за чего велосипедист может ехать без фар или отражателей в темное время суток. Мотоциклисты же никогда не отличались соблюдением скоростного режима в границах города.

Подобный тандем привел к серьезной аварии в Киеве на Набережном шоссе, где дорогу не поделили велосипедист и мотоцикл. По предварительной информации, именно мотоциклист сбил велосипедиста. Пострадавший получил серьезные травмы, но выжил. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего вызвали полицию для выяснения всех подробностей аварии.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве автомобиль протаранил блокпост на дороге.