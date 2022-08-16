Водитель Toyota проскочил на красный и чуть не устроил серьезное ДТП

Почему водитель внедорожника решил поехать именно в этот момент для всех осталось загадкой.

Проезд на красный свет продолжает оставаться одной из самых распространенных причин аварий на перекрестках среди водителей. Несмотря на это, некоторые водители с упорностью маньяка продолжают пытаться проскочить на красный, чтобы успеть по своим делам раньше остальных.

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Очередной инцидент на регулируемом перекрестке произошел в Киеве на Троещине, где мужчина на Toyota совершил очень необычный манёвр. Сначала кроссовер вроде бы остановился на красный сигнал светофора, но по истечении нескольких секунд, водитель сорвался с места и полетел вперед, одновременно с зеленым светом для перпендикулярного направления.

На видео можно заметить, что под конец пересекаемой дороги водитель Toyota почти попал в аварию, но в последний момент успел сделать резкий манёвр влево, чтобы уйти от столкновения. Если бы рядом была полиция, то нарушителю грозил бы протокол за создание аварийной ситуации и лишение прав.

Чтобы посмотреть видео, нажмите на картинку / dtp.kiev.ua

Напомним, что на днях в столице произошла еще одна необычная ДТП между мотоциклистом и велосипедистом.