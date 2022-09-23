Под Киевом фура протаранила блокпост на большой скорости - видео

Невнимательными бывают не только водители легковушек.

Мы уже ни раз писали об остатках старых блокпостов на дорогах, а также рассказывали о блокпостах, которые не оборудованы соответствующим опознавательными знаками, чтобы их было видно водителям на дороге. Один из таких малозаметных блокпостов стал причиной аварии на окружной дороге Броваров.

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По имеющейся информации, водитель грузовика не заметил бетонные конструкции на дороге и протаранил их на большой скорости. Учитывая размеры и вес фуры, бетонные блоки поддались и съехали за границы дороги. Конечно же, после такого удара, фура вряд ли подлежит восстановлению.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без серьезных травм. Почему водитель не обратил внимание на преграду, а также во всех подробностях происшествия должны разобраться сотрудники полиции.

Напомним, что неудачный левый поворот в центре Киева закончился серьезной аварией