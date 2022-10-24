Водитель BMW насмерть сбил коммунальщика в Киеве - что известно

Водитель вылетел на разделительную полосу, где коммунальщики как раз занимались дорожными работами.

На этих выходных, 23 октября в Киеве случилась еще одна серьезная авария. Так, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, вылетел на зеленую зону и протаранил двоих работников коммунальной службы, которые как раз убирали территорию в этот момент.

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Все произошло на проспекте Победы, где водитель BMW допустил выезд на двух коммунальщиков. Одного потерпевшего было госпитализировано в больницу, а второй, к сожалению, погиб прямо на месте. Водителя задержали сразу на месте инцидента, проверка на драгере показала, что в крови виновника смертельной аварии алкоголь был в норме.

По данному делу возбудили уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Наказание по данной статье предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с возможностью лишения водителя прав на срок до трех лет.

Напомним, что недавно в Киевской области случилось еще одно смертельное ДТП, где в результате столкновения двух авто погибла женщина-пешеход.