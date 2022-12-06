Как полиция ловила пьяного водителя на улицах Киева - видео

Некоторые нарушители до последнего пытаются избежать ответственности, чем только усугубляют ситуацию.

Пьяные водители на украинских дорогах продолжают терроризировать остальных участников дорожного движения. Так, очередной инцидент с пьяницей за рулем закончился погоней и аварией с другим автомобилем. Об аварии с участием пьяного водителя рассказали в патрульной полиции Киева.

Известно, что все произошло в эту субботу около 21-часа. Так, инспекторы заметили в потоке черный Hyundai, который нарушил несколько пунктов ПДД. После сигнала об остановке, нарушитель только ускорился и пытался убежать. Во время побега, пьяница не справился с автомобилем, выехал на встречку и протаранил Lexus.

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Кроме водителя, в автомобиле оказался еще и пассажир, который также находился в состоянии опьянения. Из-за того, что нарушитель и его знакомый пытались дерзить патрульным, к ним пришлось применить силу и одеть наручники. Проверка на Драгере показала результат в 1,32 промилле алкоголя в крови.

За все содеянное водитель получил сразу четыре протокола:

ч. 1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения);

ст. 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП);

ст. 122-2 (Невыполнения требования об остановке);

ч. 1 ст. 126 (Управление автомобилем без документов).

Пассажир также не остался без внимания полиции и ему выписали протокол по ч. 1 ст. 127 (Не выполнение ПДД). Вероятнее всего, второй участник событий был не пристегнут.

Напомним, что недавно мы рассказывали о масштабном ДТП из 5 авто на проспекте Победы, виновник которого оказался пьяным.