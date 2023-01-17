Смертельная авария в Одессе - машина с семьей врезалась в дерево

В результате инцидента погиб отец, водитель автомобиля, и две маленьких девочки.

Помимо войны, жизни украинцев буквально каждый день продолжают забирать смертельные аварии на дорогах. Так, на днях в Одессе случилось ДТП, в результате которого, погибла почти вся семья ехавшая в автомобиле. По предварительной информации причиной аварии стало потеря управления автомобилем.

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После вылета с дороги, автомобиль пролетел еще несколько метров вперед и в конечном итоге врезался в дерево. Судя по повреждениям автомобиля, скорость в момент удара был достаточно высокой. Автомобиль получил значительные повреждения и, к сожалению, не смог защитить пассажиров и водителя, которые находились внутри.

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Так, отец семьи, который и находился за рулем, погиб вместе с двумя дочками. Третья дочь и жена водителя, которые также находились в машине, выжили и сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии. Во всех подробностях данного инцидента будет разбираться прибывшая на место полиция.

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Напомним, что на днях из-за неработающего светофора в Киеве случилось тройное ДТП.