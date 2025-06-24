В автосервисе рассказали, до какого уровня заливать масло в двигатель

Для стабильной работы двигателя и предотвращения поломок важно регулярно проверять уровень моторного масла и его состояние.

Для стабильной работы двигателя и предотвращения поломок важно регулярно проверять уровень моторного масла и его состояние. Недостаточное количество масла может привести к серьёзным повреждениям, вплоть до заклинивания мотора. Владелец сети автосервисов поделился рекомендациями по правильному контролю масла.

Об этом сообщает bigmir.net.

Во многих современных автомобилях есть электронные датчики, которые показывают уровень масла, но самым надёжным способом остаётся ручная проверка с помощью щупа после того, как двигатель остынет. На щупе есть метки, обозначающие минимальный и максимальный уровень, и масло должно находиться между этими отметками.

В малолитражных двигателях разница между минимумом и максимумом обычно составляет примерно 500–700 мл, а в моторах объёмом более трёх литров — до одного литра.

При плановом обслуживании лучше заливать масло до верхней отметки — это обеспечивает эффективную смазку деталей и снижает износ двигателя. Важно также не допускать снижения уровня масла ниже середины щупа, особенно при высоких оборотах двигателя, когда требуется лучшее охлаждение.

При длительных поездках с большой нагрузкой, например, при буксировке или движении в горной местности, рекомендуется поддерживать уровень масла близко к максимуму. Это помогает лучше отводить тепло и защищает мотор от перегрева.

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