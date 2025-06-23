Пять случаев, когда проезд на красный свет разрешён законом

Существуют законные обстоятельства, при которых можно проехать на красный свет без последствий. Главное — действовать осмотрительно и соблюдать безопасность на дороге.

Каждый водитель знает: красный свет светофора означает стоп. Однако не все помнят, что в определённых ситуациях этот запрет не действует. Бывают случаи, когда водитель обязан игнорировать запрещающий сигнал. Об этом рассказал опытный инспектор полиции в интервью.

Об этом сообщает bigmir.net.

Главенство регулировщика над светофором

В первую очередь, полиция подчёркивает, что указания регулировщика всегда имеют приоритет перед сигналами светофора. Даже если горит красный свет, водитель должен выполнять команду полицейского на перекрёстке и продолжать движение.

Завершение начатого манёвра — правило безопасности

Иногда автомобилист начинает въезжать на перекрёсток, но не успевает полностью проехать до смены сигнала на красный — например, когда пропускает встречный транспорт. В такой ситуации опасно останавливаться прямо на перекрёстке или сдавать назад. Единственно правильное решение — продолжить движение, несмотря на запрет светофора.

Дополнительные стрелки — разрешение к движению

Не стоит забывать и про дополнительные сигналы на светофоре. Если появляется зелёная стрелка, указывающая направление движения, водитель вправе двигаться именно в этом направлении, даже если основной сигнал красный.

Особые права спецтранспорта

Спецавтомобили с мигалками имеют право проезжать на красный свет. Водители других машин обязаны уступать им дорогу, позволяя беспрепятственно проехать. Для этого спецтранспорт может выехать на перекрёсток, не обращая внимания на запрещающий сигнал.

Крайняя необходимость — оправданное нарушение

Инспектор также отметил, что в случаях крайней необходимости — когда нарушение правил оправдано спасением жизни или здоровья — игнорирование красного сигнала не будет считаться правонарушением.

Ранее мы сообщали, сколько потеряет в цене ваш автомобиль за 3, 5 и 10 лет.