Как нужно передвигаться по дороге после авианалета: советы водителям

Передвижение на своем авто в условиях военного времени, в принципе, не может считаться безопасным.

Некоторые участки дороги могут быть в принципе не проездными / Facebook

Многие украинские города за последние пару дней пережили серьезные авианалеты. Некоторые водители в такой обстановке вынуждены продолжать движение в сторону более безопасного места. К сожалению, передвижение по дороге после обстрела, может быть также небезопасно, как и сам обстрел.

Изначально проговорим момент, что мы рассматриваем ситуацию, когда снаряды уже не летают, вокруг все относительно спокойно и обстановка кажется безопасной. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут максимально безопасно добраться до нужной точки:

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Безопасность. Для начала нужно убедиться, что обстрел действительно завершился, и враг не решил взять перерыв в пару минут перед очередным залпом. В крупных городах, о конце воздушной тревоги, как правило, сообщают дополнительно. В небольших населенных пунктах сложнее, ведь приходится ориентироваться на звук.

Для начала нужно убедиться, что обстрел действительно завершился, и враг не решил взять перерыв в пару минут перед очередным залпом. В крупных городах, о конце воздушной тревоги, как правило, сообщают дополнительно. В небольших населенных пунктах сложнее, ведь приходится ориентироваться на звук. "Скорые" и спасатели. В первые минуты после обстрела на место могут выезжать скорые и спасатели, при этом делать они это будут максимально быстро. Не мешайте оперативникам и старайтесь избегать столкновений.

В первые минуты после обстрела на место могут выезжать скорые и спасатели, при этом делать они это будут максимально быстро. Не мешайте оперативникам и старайтесь избегать столкновений. Неразорвавшиеся боеприпасы. Время от времени после обстрелов на дороге могут оставаться целые мины, ракеты, снаряды или элементы кассетных боеприпасов. В идеале объезжать данные объект отдалившись на несколько метров.

Время от времени после обстрелов на дороге могут оставаться целые мины, ракеты, снаряды или элементы кассетных боеприпасов. В идеале объезжать данные объект отдалившись на несколько метров. Обломки на дороге. Куски бетона и железа укрывают дорогу плотным "одеялом" после обстрела. Если острыми предметами вы рискуете просто проколоть шины, то булыжники могут нанести серьезный удар по днищу машины.

Куски бетона и железа укрывают дорогу плотным "одеялом" после обстрела. Если острыми предметами вы рискуете просто проколоть шины, то булыжники могут нанести серьезный удар по днищу машины. Ямы и воронки. В отличие от обычных ям на дороге, ямы и воронки после обстрелов имеют острые, "рваные" края, которые могут повредить колеса автомобиля и обездвижить его.

Отметим, что если дальше на вашем пути следования есть опасность в виде диверсионных групп противника, то военные или вовсе не пускают гражданские авто или же формируют из них небольшие колонны, чтобы сделать поездки максимально безопасными. Главное перед выездом четко проанализировать ситуацию и оценить все риски дальнейшей поездки перед отправлением в путь.

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