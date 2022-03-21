Когда нет топлива: альтернативный транспорт на период военного времени

Необходимость перемещаться по городу остается у людей даже в военное время, но вот с возможностями дела обстоят не так гладко.

Велосипед может быть отличным решением для поездок в магазин / EPA/UPG

В условиях военного положения, многие украинцы столкнулись с проблемой мобильности и передвижения по населённым пунктам. Если эвакуироваться можно исключительно на авто, то передвигаться по городу или селу можно и на других транспортных средствах.

Сегодня мы расскажем, какие транспортные средства можно использовать в период военного времени взамен привычных автомобилей и дорогостоящего и дефицитного бензина. По большому счету, для поездок в военное время можно использовать следующие виды транспортных средств:

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велосипед;

электроскутер;

электросамокат;

тележка;

кравчучка.

Какой бы вид транспорта вы по итогу не выбрали, главное помнить несколько главных правил, которым должно отвечать транспортное средство в условиях войны:

доступность топлива (если ваш выбор пал не электротранспорт, то в городе как минимум должно быть стабильное электроснабжение);

(если ваш выбор пал не электротранспорт, то в городе как минимум должно быть стабильное электроснабжение); простота эксплуатации (чем проще устроено ваше транспортное средство - тем проще его чинить в случае чего);

(чем проще устроено ваше транспортное средство - тем проще его чинить в случае чего); практичность (в отличие от мирной жизни, велосипед и электротранспорт теперь служат не для развлечения и должны быть оборудованы багажными отсеками, чтобы перевезти максимум груза);

(в отличие от мирной жизни, велосипед и электротранспорт теперь служат не для развлечения и должны быть оборудованы багажными отсеками, чтобы перевезти максимум груза); проходимость (нужно помнить, что дороги могут быть разрушены и усыпаны камнями, поэтому транспорт с маленькими колесами будет иметь очень плохую проходимость);

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