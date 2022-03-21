- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Когда нет топлива: альтернативный транспорт на период военного времени
В условиях военного положения, многие украинцы столкнулись с проблемой мобильности и передвижения по населённым пунктам. Если эвакуироваться можно исключительно на авто, то передвигаться по городу или селу можно и на других транспортных средствах.
Сегодня мы расскажем, какие транспортные средства можно использовать в период военного времени взамен привычных автомобилей и дорогостоящего и дефицитного бензина. По большому счету, для поездок в военное время можно использовать следующие виды транспортных средств:
Читайте также: В Украине серьезно уменьшились цены на топливо - названа причина
- велосипед;
- электроскутер;
- электросамокат;
- тележка;
- кравчучка.
Какой бы вид транспорта вы по итогу не выбрали, главное помнить несколько главных правил, которым должно отвечать транспортное средство в условиях войны:
- доступность топлива (если ваш выбор пал не электротранспорт, то в городе как минимум должно быть стабильное электроснабжение);
- простота эксплуатации (чем проще устроено ваше транспортное средство - тем проще его чинить в случае чего);
- практичность (в отличие от мирной жизни, велосипед и электротранспорт теперь служат не для развлечения и должны быть оборудованы багажными отсеками, чтобы перевезти максимум груза);
- проходимость (нужно помнить, что дороги могут быть разрушены и усыпаны камнями, поэтому транспорт с маленькими колесами будет иметь очень плохую проходимость);
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Что делать когда начался штурм вашего населенного пункта - инструкция
- В Киеве запустят электричку для сообщения между правым и левым берегом
- У России закончились новые авто - дилеры бьют тревогу