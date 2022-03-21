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В Киеве запустят электричку для сообщения между правым и левым берегом
Проезд в электричке будет стоить 15 гривен в одну сторону.
Начиная с сегодняшнего дня, 21 марта в Украине запускают челночные поезда Дарница – Святошин, которые должны помочь жителям левого берега переехать на правый берег. Электрички будут начинать курсировать с 07:30 и заканчивать в 18:30.
Со станции Дарница и Святошин электрички будут отправляться каждый час. По дороге, поезда также будут останавливаться на следующих станциях:
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- Левый Берег;
- Выдубичи;
- Киев-Демеевский;
- Протасов Яр;
- Киев-Пассажирский;
- Караваевы Дачи;
- Киев-Волынский;
- Борщаговка-техническая;
- Борщаговка.
Стоимость проезда составляет 15 гривен, а билеты можно приобрести как у самого кассира на поезде, так и в официальном чат-боте Укрзализныци.
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