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В Киеве запустят электричку для сообщения между правым и левым берегом

Проезд в электричке будет стоить 15 гривен в одну сторону.
 |  Автор: Максим Назарук
В Киеве запустят электричку для сообщения между правым и левым берегом
Поезда будут курсировать ежедневно с интервалом в 1 час / Укрзализныця

Начиная с сегодняшнего дня, 21 марта в Украине запускают челночные поезда Дарница – Святошин, которые должны помочь жителям левого берега переехать на правый берег. Электрички будут начинать курсировать с 07:30 и заканчивать в 18:30.

Со станции Дарница и Святошин электрички будут отправляться каждый час. По дороге, поезда также будут останавливаться на следующих станциях:

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  • Левый Берег;
  • Выдубичи;
  • Киев-Демеевский;
  • Протасов Яр;
  • Киев-Пассажирский;
  • Караваевы Дачи;
  • Киев-Волынский;
  • Борщаговка-техническая;
  • Борщаговка.

Стоимость проезда составляет 15 гривен, а билеты можно приобрести как у самого кассира на поезде, так и в официальном чат-боте Укрзализныци.

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