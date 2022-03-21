В Киеве запустят электричку для сообщения между правым и левым берегом

Проезд в электричке будет стоить 15 гривен в одну сторону.

Поезда будут курсировать ежедневно с интервалом в 1 час / Укрзализныця

Начиная с сегодняшнего дня, 21 марта в Украине запускают челночные поезда Дарница – Святошин, которые должны помочь жителям левого берега переехать на правый берег. Электрички будут начинать курсировать с 07:30 и заканчивать в 18:30.

Со станции Дарница и Святошин электрички будут отправляться каждый час. По дороге, поезда также будут останавливаться на следующих станциях:

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Левый Берег;

Выдубичи;

Киев-Демеевский;

Протасов Яр;

Киев-Пассажирский;

Караваевы Дачи;

Киев-Волынский;

Борщаговка-техническая;

Борщаговка.

Стоимость проезда составляет 15 гривен, а билеты можно приобрести как у самого кассира на поезде, так и в официальном чат-боте Укрзализныци.

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