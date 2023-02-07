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Тревожный чемоданчик для авто, что в нем должно быть - список
С необычной просьбой к украинским водителям обратились в ГСЧС. Так, спасатели посоветовали людям, которые находятся за рулем в Украине всегда иметь экстренный чемоданчик на случай непредвиденных ситуаций не только в доме, но и в автомобиле. Пост о том, что должно быть в этом чемоданчике в ГСЧС опубликовали на своей страничке в Facebook.
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Часть списка должна быть в автомобилях обязательно, так как это даже прописано в ПДД, а вот все остальные предметы уже опциональны, но очень желательны в нынешней ситуации. Итак, обязательно в каждом авто должны быть: огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки. Список того, чем можно расширить "тревожный чемоданчик" выглядит так:
- жилет со светоотражателями;
- теплое одеяло на случай холодов;
- нож, лопата и небольшой топор;
- вода для технических нужд;
- переходники для зарядки телефонов и средств связи от прикуривателей;
- фонарики и фаеры;
- хотя бы одна канистра с топливом;
- запасное колесо и набор инструментов для его замены;
- буксировочный трос способный выдержать ваш автомобиль;
- армированный скотч.
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как авто можно использовать при отключениях света в качестве пункта обогрева и даже генератора.