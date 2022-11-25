Пункт обогрева и генератор: как авто поможет при отключениях света

Автомобиль достаточно хорошее средство для автономного существования в нынешних условиях.

После российского обстрела важной энергетической инфраструктуры многие украинцы сидят без света уже по несколько суток. Несмотря на то, что электроснабжение восстанавливают, пока подключают в основном критические объекты, а большинство простых граждан остаются без света.

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В сети можно найти немало советов касательно использования генераторов или зарядных станций, но, к сожалению, далеко не у каждого украинца есть возможность купить и заправлять такой агрегат. В данном случае на помощь может прийти автомобиль, который не только может довести вас из точки "А" в точку "Б", но и обеспечить теплом и электричеством.

Сегодня Bigmir)Авто расскажет о том, как можно использовать автомобиль во время блєкаута в Украине и самое главное — не навредить своей машине.

Планируйте все свои поездки

Если раньше вы использовали исключительно общественный транспорт (в особенности трамвай или троллейбус), то теперь на работу можно несколько дней поездить на авто. Во время поездки в автомобиле можно успеть зарядить основную технику, чтобы оставаться на связи и иметь возможность работать дистанционно. В то же время стоит учитывать, что зарядка от прикуривателя может быть столь же быстрой как от домашней сети, только при использовании соответствующих адаптеров. Об их покупке стоит позаботиться отдельно.

Павербанк из автомобильного аккумулятора

dtp.kiev.ua

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Автомобильный аккумулятор с легкостью можно превратить в огромную "банку", правда стоит учитывать несколько нюансов. Во-первых, для использования аккумулятора в качестве "банки", нужен инвертор 12V-220V, который в идеале имеет ту мощность, которая нужна именно вам. Мощность рассчитывается индивидуально, но если брать самые основные потребители энергии, то картина выглядит примерно так:

телефон - 20W-40W;

ноутбук 50W - 120W;

LED-лампы - 7W-20W (одна).

В период отключения электричества зарядить аккумулятор будет просто негде, поэтому ни в коем случае нельзя допускать такого уровня разряда аккумулятора, чтобы он уже не смог завести автомобиль. После использования аккумулятора для зарядки домашней техники, возвращаем его обратно в авто и за время следующей поездки он успеет снова зарядиться.

Автомобиль как источник тепла

Если огромная куча вещей не особо помогает согреться, то автомобиль можно использовать как один большой пункт обогрева. Так, спустя несколько минут после старта двигателя, печка уже сможет обдувать пассажиров и водителя теплым воздухом. В то же время, отметим, что при подобном использовании авто, лучше делать это в движении и не стоять на месте, так как длительная работа на холостых оборотах на одном месте пагубно сказывается на двигателе.

Где взять интернет во время блэкаута

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К сожалению, в большинстве авто не скрытых антенн или устройств, которые помогут поймать спутниковый интернет, но автомобиль это в первую очередь про мобильность, поэтому машина может стать отличным рабочим местом. Если в вашем районе или населенном пункте нет связи и интернета, то на автомобиле можно добраться до ближайшего объекта критической инфраструктуры, где, как правило, есть и то и другое. Если работа с интернетом в автомобиле занимает длительный период времени, в несколько часов, то стоит заранее тепло одеться, чтобы при остывании салона не замерзнуть.

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