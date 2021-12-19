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Автомобильные коврики на зиму - какие лучше, подборка

Такая мелочь как неправильно подобранные автоковрики может стать причиной серьезных проблем с автомобилем.
 |  Автор: Максим Назарук
Автомобильные коврики на зиму - какие лучше, подборка
Вне зависимости от типа коврика, нужно следить за их чистотой / depositphotos

Как ни странно, но правильные автомобильные коврики могут помочь владельцам авто избежать многих проблем. Так, первая проблема весьма очевидная - грязь в салоне, которую могут разносить как пассажиры, так и неряшливый водитель.

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В то же время, из-за неудачных атвоковриков в салоне может скапливаться не только грязь, но и влага, которых, особенно в зимний период, может быть достаточно много. После того как влага пропитывает ковер и звукоизоляцию, она добирается к проводке и полу автомобиля, которые со временем очень хорошо гниют. Если прогнивший провод еще можно заменить и перепаять, то вот прогнивший пол автомобиля, это, как правило, билет в один конец.

Как выбрать зимние коврики для авто?

depositphotos
depositphotos

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Учитывая все разнообразие ковриков в автомобиль на зиму, водитель должен в первую очередь определиться с рядом основных для себя критериев, к которым относят:

  • Тип – коврики в салон авто, могут быть как универсальными, так и модельными (под конкретный автомобиль). Модельные коврики немного дороже и доступны далеко не в каждом автомагазине, но зато идеально впишутся в салон авто. Универсальные коврики выбор достаточно специфический, так как в большинстве случаев их нужно дорабатывать, но и после этого они будут иметь зазоры между краем коврика и полом.
  • Материал – среди самых популярных материалов для ковриков в авто - резина, полимерные материалы и ворс. Выбор материала достаточно субъективен, но автоэксперты единогласно советуют на зиму брать исключительно резиновые или полиуретановые изделия.
  • Наличие и высота бортиков – высокие бортики, якобы служат для того, чтобы из авто можно было вынести коврик вместе с водой внутри него, но как показывает практика, при должном количестве воды не пролить ее когда вытаскиваешь коврик достаточно проблематично. Поэтому есть смысл брать коврики со средней высотой борта в 10-15 мм.
  • Способ фиксации – чаще всего, коврики просто фиксируются неровностями самого пола. В некоторых авто фиксация происходит за счет специальных крючков, что на данный момент является самым эффективным способом. Как вариант для авто, в которых не предусмотрены штатные крепления производители ковриков предлагают фиксацию на липучках.
  • Комплектация – Чаще всего производители ковриков предлагают или два передних коврика или комплект из четырех ковриков на весь автомобиль. В отдельных случаях, автопроизводители могут продавать исключительно один (к примеру, водительский) коврик.

Итоги

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В идеале иметь два комплекта ковриков для зимы и для лета. Летом достаточно стильным и удобным решением будут ворсовые модельные коврики, которые имеют фирменное крепление, предусмотренное в вашем авто.

Второй комплект должен быть обязательно из резины или полиуретана, чтобы его можно было устанавливать в авто в зимнее время года, чтобы не разносить грязь по салону и избежать неприятных запахов и проблем с состоянием авто из-за вечно влажных ковриков.

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