Как уменьшить расход топлива в автомобиле: советы экспертов

С приходом зимы и холодов все водители ощутили незначительный рост аппетита у своих "железных коней".

При правильной эксплуатации авто, можно уменьшить расход топлива на 20% / depositphotos

Расход топлива является извечной проблемой для всех владельцев авто. Особенно остро эту проблему чувствуют жители крупных городов, которые целыми днями стоят в пробках, из-за чего расход может увеличиваться на несколько литров.

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Советам о том, как уменьшить расход топлива поделился автоэксперт Игорь Школьный на своей страничке в Facebook. Если вы хотите уменьшить расход топлива, то стоит обратить внимание на следующие моменты:

о том, что резкие разгоны и торможения ведут к увеличению расхода топлива учат еще в автошколе. Если нет необходимости добраться куда-то максимально быстро, то откажитесь от спортивного стиля вождения;

используйте только качественный бензин, в котором октановое число не занижено, так как в противном случае автомобиль будет увеличивать расход на 15-20%, чтобы компенсировать недостачу энергии топлива;

своевременная замена всех фильтров, которые ведут к двигателю (воздушный, топливный мелкой очистки и топливный грубой очистки), а также замена свечей позволяют получить неплохую экономию топлива;

"уставший" аккумулятор также может стать причиной повышенного расхода топлива, так, когда датчики видят, что аккумулятор нужно постоянно подзаряжать, то двигатель потребляет немного больше топлива, чтобы сильнее крутить генератор и зарядка шла интенсивнее.

низкое давление в шинах приводит к увеличению пятна контакта, что в свою очередь также является причиной повышенного потребления топлива. К факторам, которые нагативно влияют на расход топлива, также можно отнести неправильный размер шин и проблемы с развалом и схождением.

В целом стоит понимать, что современный автомобиль с большим количеством опций, и даже самым современным двигателем, не сможет потреблять так же мало, как и малолитражка, в которой из функций комфорта есть только передние электростеклоподъемники.

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