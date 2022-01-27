- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Чем опасны поддельные и восстановленные подушки безопасности: видео
В последнее время в Украине появилось множество контор по восстановлению безопасности в автомобилях. В то же время, разнообразные тесты свидетельствуют о том, что "стреляная" подушка уже не сможет сохранить человеку жизнь.
Читайте также: Ни один автопилот, нельзя назвать полностью безопасным: подробности
При восстановлении автомобиля все очень сильно упирается в бюджет. Все, кто хоть раз ремонтировал свой автомобиль знает, что все детали можно разделить условно на три категории:
- можно заменить дешёвым аналогом;
- можно поставить б/у оригинал;
- нужно покупать только новую деталь от официального производителя.
Читайте также: В США придумали ремень безопасности для сумок: курьезное видео
В случае с подушками безопасности автомобиля, очень многие пытаются сэкономить и "восстановить подушки безопасности". К сожалению, такая процедура, как правило, не гарантирует стопроцентного результат и подушка может сработать, а может и нет. Именно поэтому автоэксперты рекомендуют не экономить на безопасности и покупать новые подушки безопасности от производителя и в крайнем случае брать не стреляные аналоги с разборок.
Более наглядно о том, почему подушки безопасности от неизвестных производителей и восстановленные экземпляры не гарантируют безопасности водителя в видео:
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Tesla Model Y признали самым безопасным автомобилем года - IIHS
- Популярная в Украине модель Hyundai не смогла пройти краш-тест: видео
- Эксперты назвали 5 самых небезопасных автомобилей: видео краш-тестов