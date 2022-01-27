Чем опасны поддельные и восстановленные подушки безопасности: видео

После ДТП или при ремонте авто из США владельцы всегда задаются вопросом, восстанавливать подушки безопасности или поставить целые с другого автомобиля.

В последнее время в Украине появилось множество контор по восстановлению безопасности в автомобилях. В то же время, разнообразные тесты свидетельствуют о том, что "стреляная" подушка уже не сможет сохранить человеку жизнь.

Читайте также: Ни один автопилот, нельзя назвать полностью безопасным: подробности

При восстановлении автомобиля все очень сильно упирается в бюджет. Все, кто хоть раз ремонтировал свой автомобиль знает, что все детали можно разделить условно на три категории:

можно заменить дешёвым аналогом;

можно поставить б/у оригинал;

нужно покупать только новую деталь от официального производителя.

Читайте также: В США придумали ремень безопасности для сумок: курьезное видео

В случае с подушками безопасности автомобиля, очень многие пытаются сэкономить и "восстановить подушки безопасности". К сожалению, такая процедура, как правило, не гарантирует стопроцентного результат и подушка может сработать, а может и нет. Именно поэтому автоэксперты рекомендуют не экономить на безопасности и покупать новые подушки безопасности от производителя и в крайнем случае брать не стреляные аналоги с разборок.

Более наглядно о том, почему подушки безопасности от неизвестных производителей и восстановленные экземпляры не гарантируют безопасности водителя в видео:

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: