Tesla Model Y признали самым безопасным автомобилем года - IIHS

Данный рейтинг безопасности является одним из самых престижных в США.

2021 год почти подошел к концу, а поэтому многие компании и организации подбивают итоги уходящего года. Несмотря на то, что Tesla Model Y уже пару лет как представлена на рынке, в 2021 году машины получили серьезное обновление прошивки.

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Новый софт вывел электрокары буквально на новый уровень и позволил им завоевать награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения США. В то же время в IIHS отметили, что стандартные фары в моделях Long Range удостоились всего лишь оценки “Приемлемо”.

Стоит отметить, что речь идет только о тех машинах, которые были изготовлены после апреля 2021 года. В то же время, IIHS отметили наличие небольшой проблемы с электрокарами Model Y. Так, экспертам института было достаточно проблематично разобраться с креплениями детского кресла LATCH, которое, в результате, было оценено как “Приемлемое”.

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