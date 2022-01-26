Ни один автопилот, нельзя назвать полностью безопасным: подробности

На данный момент ни одна из электронных систем не обеспечивает 100% безопасности водителя и пассажиров на дороге.

Автопроизводители говорят о безопасности автопилота, но это не совсем так / depositphotos

Американские эксперты из Страхового института дорожной безопасности США пришли к выводу, что на данный момент ни один автопилот не отвечает требованиям безопасности, сообщает InsideEVs.

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В агентстве уже относительно давно тестируют автомобили не только по общим критериям безопасности, но также проверяют полуавтоматические системы вождения.

"Системы частичной автоматизации могут сделать длительные поездки менее тягостными, но нет никаких гарантий того, что они повышают безопасность вождения. На самом деле все может быть даже наоборот, если системы не обеспечивают стопроцентную безотказность", — отметил президент IIHS Дэвид Харки.

С этим мнением солидарны и журналисты Consumer Reports, которые недавно начали тестировать системы автономного вождения на авто. Согласно их тестам, испытания прошли только автомобили Ford и General Motors, но система тестов у CR менее строгая, чем в IIHS.

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Среди мер по улучшению безопасности в IIHS предлагают производителям добавить

постоянный мониторинг взгляда водителя;

постоянный мониторинг положения рук на руле;

увеличение количества предупредительных сигналов в автомобиле;

подтверждение маневра при смене полосы движения;

автоматическое замедление авто при неисправности автопилота;

сделать невозможным включение автопилота без пристегнутых ремней безопасности.

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