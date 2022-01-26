Видео разворота над пропастью, набрало более 32 миллионов просмотров

Особо опасный манёвр удалось заснять в Китае.

Не каждый водитель решится повторить подобное на своем автомобиле / скриншот

В принципе, водить автомобиль, далеко не самое сложное занятие. В то же время, некоторые маневры, способны выполнить исключительные профессионалы своего дела.

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Настоящий мастер-класс вождения на узком участке дороги показал мужчина из Китая на минивэне Baojun 360. Так, водитель смог развернуться на участке дороги, который был по ширине уже, чем его автомобиль.

Все бы ничего, но с одной стороны дороги находился огромный обрыв. В процессе разворота, который занял у сорвиголовы полторы минуты, заднее левое и правое колеса не единожды вывешивались над пропастью.

Нельзя не отметить, что манёвр выполнен с граничной точность, правда вопрос о том, почему водитель решил разворачиваться, а не сдавать задним ходом, все еще остается открытым. На момент написания статьи, видео гениального разворота набрало в YouTube более 32 млн просмотров.

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