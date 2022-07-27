Очередной "жест доброй воли" - россияне сбили свой вертолет КА-52

Некоторые российские подразделения активно помогают ВСУ.

После обстрела своих позиций вернулись только два российских вертолета из трех / Wikipedia

Россияне уже не в первый раз за эту войну открывают огонь по своим. Похоже, что к принципу "бей своих, чтобы чужие боялись" их приучают с детства... Правда, на войне это так не работает и чем больше техники и оккупантов будет уничтожено от дружеского огня, тем быстрее ВСУ достигнут поставленных целей.

Читайте также: ВСУ удалось захватить трофейную российскую БМП-3 - фото

Так, сообщается, что три российских вертолета Ка-52 должны были совершить боевой вылет на позиции украинской армии, но что-то пошло не по плану и российские ударные вертолеты атаковали свои же позиции, но и на этом приключения не закончились.

Во время возвращения на базу, уже сами вертолеты попали под дружественный огонь из перепуганных расчетов ПВО. К сожалению, российский силы воздушной обороны никогда не отличались точностью, поэтому им удалось сбить всего один Ка-52 из трех. Если россияне продолжат в таком темпе, то для ВСУ попросту не останется никакой работы.

Напомним, что в ближайшее время на фронт должны отправить легенду украинского автопрома - ЗАЗ-968А.