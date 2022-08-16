В Польше мужчина не смог сдать на права спустя 48 попыток

Вождение автомобиля кажется относительно простым процессом, но далеко не всем дано быть хорошими водителями.

В Польше экзамен на права немного сложнее, чем в Украине / скриншот

65-летний житель Польши Богдан из Лодзи пытается получить права с 2018 года. 65-летнему мужчине необходимы права, чтобы ездить по своим делам и на дачу, которая находится в 100 километрах от его дома в Лодзе. При этом пенсионер хочет не зависеть от общественного транспорта.

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Ранее у мужчины не было необходимости находится за рулем, поэтому он записался на курсы по вождению только дожив до весьма почетного возраста. На курсах он был одним из самых старших учеников. Теорию мужчина сдал без каких-либо проблем, а вот с практической частью у него возникли трудности.

Самым тяжелым для мужчины оказались маневры на площадке. Несмотря на большое количество неудач, Богдан и не думает сдаваться и сейчас активно готовиться к очередной попытке сдачи экзамена.

Напомним, что в Украине с недавнего времени начала работать новая процедура сдачи на права.