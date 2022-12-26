В Киеве заметили легковушку с пусковой установкой HIMARS - видео

Американские пусковые установки HIMARS уже стали настоящими легендами.

На улицах столицы можно увидеть самые разные автомобили. В то же время, среди дорогих суперкаров и эксклюзивных тюнинг-проектов попадаются настоящие самородки. Так, сегодня 26 декабря на мосту Патона в столице засняли универсал с муляжом пусковой установки от РСЗО HIMARS на крыше.

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Такой необычный автомобиль вызвал у водителей немало вопросов. Судя по видео, которое опубликовали в телеграм канале Киев Сейчас, муляж установки HIMARS поместили на крышу автомобиля Volkswagen Golf. Можно предположить, что объект на крыше универсала является каким-то муляжом или приколом, ведь от настоящей установки его отличает как минимум размер.

Видео с киевских дорог уже заинтересовало сотрудников патрульной полиции, которые пообещали разобраться в том, что это за автомобиль, а также связаться с водителем и выяснить что именно он перевозил. Видео обещают детально выучить, разобраться во всех подробностях, после чего вынести водителю постановление в случае нарушения ПДД.

Напомним, что на днях на том же мосту Патона видели еще один необычный автомобиль - Tesla с бензиновым генератором на багажнике.