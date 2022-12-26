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В Киеве Tesla перевели на бензин из-за отключений электричества
Еще в самом начале войны, когда в Украине наблюдался серьезный дефицит топлива, покупка электрокара казалась очень взвешенным и разумным решением. В то же время, буквально спустя полгода в Украине начались перебои с электричеством из-за массированных российских обстрелов критической инфраструктуры. В такой ситуации, зарядить электрокар стало настоящей проблемой.
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Кто-то из водителей электроавто пытался искать работающие зарядные станции и катался по городу, кто-то просто на время отказался от электрокара в период отключений электроэнергии. Были и такие владельцы, которые специально для зарядки электрокара купили генератор. Данное решение кажется вполне оправданным, если человек часто ездит на электрокаре.
В то же время, открытым остается вопрос, как быть, если переночевать или провести долгий период времени нужно в месте, где генератора и электричества нет? Владелец Tesla из Киева нашел необычный выход — возить генератор с собой! Причем водитель не просто поставил генератор в багажник, а повесил его сзади на авто. Так, можно предположить, что владельцу даже удалось обойти встроенную защиту и заряжать электрокар от генератора на ходу!
Напомним, что мы рассказывали, что владельцы электрокаров столкнулись с неожиданной проблемой в Украине.