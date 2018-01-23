Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Укртранснефть купила российский вездеход за 2,8 миллиона

Комментариев: 1
Вездеход имеет несущий стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 литра.
Компания ШЕРП берет свое начало в 2012 году
Компания ШЕРП берет свое начало в 2012 году
sherp.pro

ПАТ Укртранснефть несколько раз объявляла тендер на поставку вездеходов, но торги срывались из-за того, что участников было слишком мало. В итоге украинская компания заключила договор с ТОВ Квадро Інтернешнл, которая в свою очередь обязуется предоставить филии Магистральные нефтепроводы Дружба плавающий снегоболотоход Шерп Про 2017 года выпуска.

Согласно данным Прозорро, стоимость приобретенного транспортного средства составила 2,78 млн гривен, что на 771 грн меньше ожидаемой в результате отмененных торгов.

sherp.pro

Вездеход имеет несущий стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 литра Kubota V1505-t мощностью 44 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Смотри также: Brabus превратил “кубик“ в экстримальный вездеход

Для управления имеет две педали и два рычага, а также камеру заднего вида с монитором и набор необходимых приборов для контроля. Благодаря колесам диаметром в 160 см вездеход может перемещаться по снегу, грязи, болотам, преодолевать преграды высотой в 70 см и перемещаться по воде, а также подниматься из воды на лед.

Специальный протеткор при этом выполняет роль гребных лопастей. Машина способна двигаться по суше со скоростью 45 км/час, по воде - 6 км/час. Плюс снеговодоход способен буксировать прицеп весом в 2,4 тонны. Гарантия составляет один год или 200 часов работы.

Вездеход Шерп
0:00 / 03:36

Производителем по документам числится Квадро Інтернешнл, но на самом деле выпускает вездеходы ТОВ Шерп (Россия) и продает по цене от 6,2 млн. рублей или 3,30 млн гривен с ПДВ. Без учета 18% российского налога сумма равна cумме, по которой купила ТС Укртранснефть.

ТОВ Квадро Інтернешнл принадлежит миллионеру Владимиру Школьнику, как отмечает сайт Нашi Грошi. По данным российского реестра он также является и совладельцем производителя вседорожника компании Шерп.

Поделись:
Теги: Шерп, вездеход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: tsn.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.01.2018, 12:50
Оценка:  -1
гость
Эту "шнягу" в любительском клубе в г. Череповец энтузиасты клепали еще в 2007 году! Сам видел пробные заезды на Рыбинском водохранилище, только на фотке более окультурен!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь