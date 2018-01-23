Укртранснефть купила российский вездеход за 2,8 миллиона

Вездеход имеет несущий стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 литра.

Компания ШЕРП берет свое начало в 2012 году sherp.pro

ПАТ Укртранснефть несколько раз объявляла тендер на поставку вездеходов, но торги срывались из-за того, что участников было слишком мало. В итоге украинская компания заключила договор с ТОВ Квадро Інтернешнл, которая в свою очередь обязуется предоставить филии Магистральные нефтепроводы Дружба плавающий снегоболотоход Шерп Про 2017 года выпуска.

Согласно данным Прозорро, стоимость приобретенного транспортного средства составила 2,78 млн гривен, что на 771 грн меньше ожидаемой в результате отмененных торгов.

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Вездеход имеет несущий стальной кузов, пневмоциркуляционную подвеску и оборудован двигателем объемом 1,5 литра Kubota V1505-t мощностью 44 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Для управления имеет две педали и два рычага, а также камеру заднего вида с монитором и набор необходимых приборов для контроля. Благодаря колесам диаметром в 160 см вездеход может перемещаться по снегу, грязи, болотам, преодолевать преграды высотой в 70 см и перемещаться по воде, а также подниматься из воды на лед.

Специальный протеткор при этом выполняет роль гребных лопастей. Машина способна двигаться по суше со скоростью 45 км/час, по воде - 6 км/час. Плюс снеговодоход способен буксировать прицеп весом в 2,4 тонны. Гарантия составляет один год или 200 часов работы.

Вездеход Шерп 0:00 / 03:36

Производителем по документам числится Квадро Інтернешнл, но на самом деле выпускает вездеходы ТОВ Шерп (Россия) и продает по цене от 6,2 млн. рублей или 3,30 млн гривен с ПДВ. Без учета 18% российского налога сумма равна cумме, по которой купила ТС Укртранснефть.

ТОВ Квадро Інтернешнл принадлежит миллионеру Владимиру Школьнику, как отмечает сайт Нашi Грошi. По данным российского реестра он также является и совладельцем производителя вседорожника компании Шерп.