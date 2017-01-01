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"Гелик-кабриолет" продадут за 800 тысяч долларов

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Авто входит в коллекцию известного норвежского горнолыжника Джона Олссона.
"Гелик-кабриолет" продадут за 800 тысяч долларов
© Сarscoops
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"Гелик-кабриолет" продадут за 800 тысяч долларов
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Джон Олссон решил продать тюнингованный Mercedes-Benz G500 4×4². За авто владелец просит 800 тысяч долларов.

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Mercedes-Benz существенно доработан: у него срезана крыша и занижено лобовое стекло. Пойти на такой шаг спорсмена заставили слишком низкие подземные парковки в Монте-Карло.

Хотя на этом тюнинг не закончился. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли с 422 до 780 л. с. Появились громкий выхлоп, лебедка и шины от шестиколесного Mercedes G63 AMG 6X6. Плюс, у Гелика теперь камуфляжный окрас.

Ранее сообщалось о том, что в США Cadillac как у Клинтона продадут за “копейки“.

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Теги: Mercedes-Benz G500, Джон Олссон, продажа, гелик
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Источник: topgir.com.ua

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