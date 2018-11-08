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Депутаты приняли закон о "евробляхах": Какой будет "новая" растаможка

Комментариев: 3
Cтоимость растаможки автомобилей из Европы будет зависеть от базовой ставки и двух коэффициентов - двигателя и возраста авто.
Активисты уже выразили свое недовольство новыми законами
Активисты уже выразили свое недовольство новыми законами
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487, по которому вносятся изменения в правила растаможки так называемых “евроблях“. “За“ законопроект проголосовали 250 нардепов. Об этом сообщает BBC.

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После вступления Закона в силу, стоимость растаможки автомобилей из Европы будет зависеть от базовой ставки и двух коэффициентов - двигателя и возраста авто. 

Базовые ставки будут такими:

  • Бензиновый двигатель объемом до 3 литров  - 50 евро.
  • Бензиновый двигатель объемом более 3 литров - 100 евро.
  • Дизельный двигатель объемом до 3,5 литра - 75 евро.
  • Дизельный двигатель объемом более 3,5 литра - 150 евро.
  • Электрический двигатель - 1 евро за 1 кВт-час емкости.

Полученную сумму умножают на коэффициент двигателя - объем двигателя поделенный на 1000.

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После чего полученную сумму еще раз умножают, но уже на коэффициент возраста - по сути, на количество лет авто. Важная поправка - для автомобилей старше 15 лет коэффициент будет учитываться как 15

Также приняли озвученную буквально в последний момент поправку о том, что при растаможке уже ввезенных “евроблях“ в первый месяц после принятия закона, сумма растаможки будет уменьшена на 50%. Растаможка во второй месяц будет со скидкой в 30%. .

Как отреагировали на принятие закона активисты

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Активисты уже озвучили свое негативное отношение к принятому законопроекту. Митингующие вторые сутки под стенами Верховной Рады владельцы “евроблях“ отмечают, что к их требованиям не прислушались и растаможка не стала по настоящему доступной. 

Основной недостаток законопроекта владельцы самих автомобилей на еврономерах видят в сохранении коэффициента возраста, в отмене которого активисты видели ключ к созданию действительно доступных правил растаможки.

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

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Теги: евробляхи, законы Южаниной, растаможка, новые правила растаможки
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.11.2018, 17:49
Оценка:  +1
гость
вот жеж хитрожопые депутаты.....
по таким ценам никто не будет растомаживать!!!
опять стоимость растоможки больше стоимости самого авто, конечно не в 5 раз, как сейчас, а в 2-3 раза, в среднем....
по таким ставкам можно только старенький Смарт с двигателем 0,8 растоможить более менее нормально
гость  (аноним)  08.11.2018, 17:46
Оценка:  +1
гость
порохоботы налетели.....
гость  (аноним)  08.11.2018, 17:39
Оценка:  +1
гость
Да блядь, разгоните этих бляхеров. Купили в Литве, пусть там и ездят. В Киеве ОМОН и Нацгвардия только гей-парады охраняют?
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