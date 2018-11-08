Депутаты приняли закон о "евробляхах": Какой будет "новая" растаможка

Cтоимость растаможки автомобилей из Европы будет зависеть от базовой ставки и двух коэффициентов - двигателя и возраста авто.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487, по которому вносятся изменения в правила растаможки так называемых “евроблях“. “За“ законопроект проголосовали 250 нардепов. Об этом сообщает BBC.

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После вступления Закона в силу, стоимость растаможки автомобилей из Европы будет зависеть от базовой ставки и двух коэффициентов - двигателя и возраста авто.

Базовые ставки будут такими:

Бензиновый двигатель объемом до 3 литров - 50 евро.

Бензиновый двигатель объемом более 3 литров - 100 евро.

Дизельный двигатель объемом до 3,5 литра - 75 евро.

Дизельный двигатель объемом более 3,5 литра - 150 евро.

Электрический двигатель - 1 евро за 1 кВт-час емкости.

Полученную сумму умножают на коэффициент двигателя - объем двигателя поделенный на 1000.

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После чего полученную сумму еще раз умножают, но уже на коэффициент возраста - по сути, на количество лет авто. Важная поправка - для автомобилей старше 15 лет коэффициент будет учитываться как 15

Также приняли озвученную буквально в последний момент поправку о том, что при растаможке уже ввезенных “евроблях“ в первый месяц после принятия закона, сумма растаможки будет уменьшена на 50%. Растаможка во второй месяц будет со скидкой в 30%. .

Как отреагировали на принятие закона активисты

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Активисты уже озвучили свое негативное отношение к принятому законопроекту. Митингующие вторые сутки под стенами Верховной Рады владельцы “евроблях“ отмечают, что к их требованиям не прислушались и растаможка не стала по настоящему доступной.

Основной недостаток законопроекта владельцы самих автомобилей на еврономерах видят в сохранении коэффициента возраста, в отмене которого активисты видели ключ к созданию действительно доступных правил растаможки.

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

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