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Стало известно, сколько дорог отремонтировали в 2018 году

Комментариев: 3
Также известно, сколько "дорожных" средств заложили в бюджет на следующий год.
План по ремонту дорог в Украине в 2018 году был выполнен на 95%
План по ремонту дорог в Украине в 2018 году был выполнен на 95%
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План по ремонту дорог в Украине в 2018 году был выполнен на 95%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. 

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Также стало известно, сколько “дорожных“ средств заложили в бюджет на следующий год. По словам Гройсмана, на 2019 год было заложено более 50 млрд гривен на ремонт, строительство дорог и безопасность на дорогах. 

В планах на следующие 5 лет - объединение качественными дорогами все областные центры Украины.

Касательно дорог местного значения - в этом году на них было выделено 11,5 млрд грн, в следующем планируется больше - 14,6 млрд.

Выполнение работ по Программе 2018-2022 / План 2019
Выполнение работ по Программе 2018-2022 / План 2019
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Выполнение субвенций на дороги местного значения
Выполнение субвенций на дороги местного значения
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Зима 2018/2019
Зима 2018/2019
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Основные направления ремонтно-строительных работ в 2018 году
Основные направления ремонтно-строительных работ в 2018 году
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Бюджет 2019
Бюджет 2019
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Ранее сообщалось, что в Киеве снова укладывали асфальт на снег, но дорожники не виноваты.

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Теги: дороги, ремонт дорог, бюджет 2019
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Комментариев (3)
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upss1    23.11.2018, 18:52
Оценка:  0
upss1
А гройсмунд может свои слова и красивые таблички засунуть себе же в оппу! Ещё одно брыхло...красивые обещания и бла бла бла бесконечные. Пиндуй в Винницу назад, деятель.
upss1    23.11.2018, 18:46
Оценка:  0
upss1
ПИЗ..ДЕЖ!!!! В Киевской области-конь не валялся!!! (( Васильковский р-н, вообще НОЛЬ работ! Ямы все с зимы только растут. Район Голосеевский Киева-ям миллион! Б.Окружная-вообще ноль ремонта! Пиджак...ры! Тупо пид..ры!!!
upss1    23.11.2018, 18:48
Оценка:  0
upss1
За все 10 месяцев с начала 2018 года НИ ОДНОЙ ямы не исчезло в Васильковской районе. Это только то, что вижу лично. Гофновласть и гофнопрез! Хуже янучара сбежавшего....только свои шоколадные закрома набивает баблом.
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