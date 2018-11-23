Стало известно, сколько дорог отремонтировали в 2018 году
План по ремонту дорог в Украине в 2018 году был выполнен на 95%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
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Также стало известно, сколько “дорожных“ средств заложили в бюджет на следующий год. По словам Гройсмана, на 2019 год было заложено более 50 млрд гривен на ремонт, строительство дорог и безопасность на дорогах.
В планах на следующие 5 лет - объединение качественными дорогами все областные центры Украины.
Касательно дорог местного значения - в этом году на них было выделено 11,5 млрд грн, в следующем планируется больше - 14,6 млрд.
Ранее сообщалось, что в Киеве снова укладывали асфальт на снег, но дорожники не виноваты.
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