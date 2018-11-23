Стало известно, сколько дорог отремонтировали в 2018 году

Также известно, сколько "дорожных" средств заложили в бюджет на следующий год.

План по ремонту дорог в Украине в 2018 году был выполнен на 95% Facebook.com

План по ремонту дорог в Украине в 2018 году был выполнен на 95%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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Также стало известно, сколько “дорожных“ средств заложили в бюджет на следующий год. По словам Гройсмана, на 2019 год было заложено более 50 млрд гривен на ремонт, строительство дорог и безопасность на дорогах.

В планах на следующие 5 лет - объединение качественными дорогами все областные центры Украины.

Касательно дорог местного значения - в этом году на них было выделено 11,5 млрд грн, в следующем планируется больше - 14,6 млрд.

Выполнение работ по Программе 2018-2022 / План 2019 Facebook.com

Выполнение субвенций на дороги местного значения Facebook.com

Зима 2018/2019 Facebook.com

Основные направления ремонтно-строительных работ в 2018 году Facebook.com

Бюджет 2019 Facebook.com

Ранее сообщалось, что в Киеве снова укладывали асфальт на снег, но дорожники не виноваты.