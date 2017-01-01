От создателя Бэтмобиля: Уникальное авто с шестью моторами пустят с молотка

Машину спроектировал Джордж Баррис - автор первого Бэтмобиля.

В Великобритании продают очень необычный 6-моторный автомобиль. Об этом сообщает Автоцентр, со ссылкой на аукцион H&H Classic Cars.

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За уникальное авто просят 750 тысяч долларов. Машину спроектировал Джордж Баррис - автор первого Бэтмобиля. Машину под названием SnakePit закончили в 1975 году - на создание было потрачено 4 года..

У авто 4 задних ведущих колеса и 6 V8 на 5,8 литров каждый, общей мощностью в 2000 лошадей. В свое время на SnakePit была достигнута скорость в 482 км в час, но рекорд не был зафиксирован должным способом и его правдивость вызывает сомнения.

Расход топлива - невероятные 10 литров на километр.

Ранее сообщалось, что экстремальный тюнинг популярного мини-внедорожника показали в Сети.