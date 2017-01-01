Трасса Мукачево-Рогатин разрушилась всего через 3 месяца после ремонта

Местная служба автодорог объясняет разрушение трассы наличием незаконной застройки, которая мешает оттоку воды.

Трасса Мукачево-Рогатин в Закарпатской области была отремонтирована осенью прошлого года, но уже успела прийти в непригодность. Об этом сообщает канал на Youtube Sirius.

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8-километровый участок дороги отремонтировали за 90 тысяч гривен. Отмечается, что езда по такой дороге просто опасна - опаснее, чем было до ремонта.

Местная служба автодорог объясняет разрушение трассы наличием незаконной застройки, которая мешает оттоку воды.

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Также местные чиновники заявляют о необходимости капитального ремонта дороги. 8-километровый участок хотят отремонтировать уже за 80 миллионов гривен - работы по ремонту на эту сумму уже выставлены на тендер.

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