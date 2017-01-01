В Киеве засняли сверхдлинный 6-колесный лимузин "Гелендваген"

Автомобиль собран на основе "Гелика" G320 1997 года, но тюнинговали его всего 3 года назад.

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В Киеве засветился сравнительно новенький и очень необычный лимузин на основе Mercedes-Benz G-Class.

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Автомобиль собран на основе “Гелика“ G320 1997 года, но тюнинговали его всего 3 года назад.

“Кубик“ сделали длиннее и тяжелее практически в два раза. В машине 20 посадочных мест - как сообщается, для развлечения гостей в салоне установили три огромных экрана, дископол, караоке, минибар.

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Для таких размеров логичным решением было добавить третью ось. Еще одна отличительная черта - открытая площадка, по типу пикапов.

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