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В Киеве засняли сверхдлинный 6-колесный лимузин "Гелендваген"

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Автомобиль собран на основе "Гелика" G320 1997 года, но тюнинговали его всего 3 года назад.
В Киеве засняли сверхдлинный 6-колесный лимузин "Гелендваген"
© autocentre.ua
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В Киеве засняли сверхдлинный 6-колесный лимузин "Гелендваген"
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В Киеве засветился сравнительно новенький и очень необычный лимузин на основе Mercedes-Benz G-Class.

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Автомобиль собран на основе “Гелика“ G320 1997 года, но тюнинговали его всего 3 года назад.

“Кубик“ сделали длиннее и тяжелее практически в два раза. В машине 20 посадочных мест - как сообщается, для развлечения гостей в салоне установили три огромных экрана, дископол, караоке, минибар.

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Для таких размеров логичным решением было добавить третью ось. Еще одна отличительная черта - открытая площадка, по типу пикапов.

Ранее сообщалось, что появились шпионские фото новых бюджетников Renault: Logan и Sandero.

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Теги: Гелик, Gelandewagen, лимузин, интересные автомобили
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