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Стал еще милее: Знаменитое маленькое авто VW Жук сделали еще меньше

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Несмотря на необычный вид авто - у машины буквально вырезали среднюю часть - у укороченного "Жука" есть свой шарм.
Машина выглядит, как оживший персонаж мультика
Машина выглядит, как оживший персонаж мультика
Скриншот видео

В Сети появились фото парадоксального тюнинга Volkswagen Beetle. “Жук“ известен своими маленькими размерами и кому-то этого стало недостаточно - машину укоротили еще сильнее.

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Машина выглядит, как оживший персонаж мультика. Но она абсолютно реальна и находится сейчас в Катаре.

О конструктивных особенностях известно немного, но движок остался оригинальный и установлен на своем месте - в задней части авто.

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Несмотря на необычный вид авто - у машины буквально вырезали среднюю часть - у укороченного “Жука“ есть свой шарм.

Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.

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Теги: тюнинг, интересный тюнинг, Volkswagen Beetle
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