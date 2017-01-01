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Volvo ограничит скорость всех своих авто до 180 км в час

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Автомобили Volvo считаются одними из самых безопасных в мире.
Следующий шаг Volvo - ограничение скорости своих автомобилей до 180 км в час
Следующий шаг Volvo - ограничение скорости своих автомобилей до 180 км в час
Сайт производителя

Автомобили Volvo считаются одними из самых безопасных в мире, что подтверждает как статистика, как и результаты множества исследований.

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Шведский производитель решил укрепить свой статус и пойти в своих стремлениях максимально защитить автомобилистов на дороге еще дальше.

Следующий шаг Volvo - ограничение скорости своих автомобилей до 180 км в час. По словам представителей компании, именно превышение скорости становится причиной большей части аварий в мире и с помощью ограничений можно спасти не одну жизнь.

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Кроме этого, во всех серийных авто Volvo вскоре появятся системы мониторинга усталости водителя, контроля внимания и так называемый алкозамок.

Ранее сообщалось, что краш-тест новой версии Toyota Camry показали на зрелищном видео.

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Теги: Volvo, безопасность на дороге, инновации, ограничение скорости
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