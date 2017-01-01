ТОП-20 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего
При покупке авто стоит обратить внимание на множество факторов. Один из немаловажных - насколько легко она будет продавать уже несколько лет. Американский ресурс iSeeCars как раз и подготовил такую информацию. Об этом сообщает auto.bigmir.net.
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Для этого эксперты проанализировали 3,8 миллионов объявлений о продаже машин до трех лет.
ТОП-10 авто, которые дешевеют быстрее всего
1 Acura RLX - 55,8% потери стоимости
2 Lincoln MKZ - 55,6%
3 Mercedes E-Class - 55,4%
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4 Jaguar XF - 54,8%)
5 Cadillac XTS - 54,5%
6 Lincoln MKZ Hybrid - 54,5%
7 Kia Quoris - 54,4%
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8 BMW 5 Series - 53,8%
9 Cadillac CTS - 53,8%
10 Audi A6 - 53,3%
Также ресурс подготовил статистику отдельно по категории SUV.
ТОП-10 кроссоверов/ внедорожников, которые дешевеют быстрее всего
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1 Lincoln Navigator L - 51,6% потери стоимости
2 Infiniti QX80 - 49,1%
3 Lincoln MKT - 49,0%
4 Ford Expedition - 48,7%
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5 Lincoln Navigator - 48,1%
6 Lincoln MKC - 48,0%
7 Buick Enclave - 47,8%
8 Volkswagen Tiguan - 47,7%
9 BMW X5 - 47,7%
10 Infiniti QX60 - 46,9%
Ранее публиковался ТОП-5 самых смертельно опасных б/у автомобилей - статистика аналитиков США.
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