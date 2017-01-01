ТОП-20 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего

Один из немаловажных факторов при покупке авто - насколько быстро она теряет стоимость.

Acura RLX - теряет 55,8% стоимости всего за три года wikipedia.org

При покупке авто стоит обратить внимание на множество факторов. Один из немаловажных - насколько легко она будет продавать уже несколько лет. Американский ресурс iSeeCars как раз и подготовил такую информацию. Об этом сообщает auto.bigmir.net.

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Для этого эксперты проанализировали 3,8 миллионов объявлений о продаже машин до трех лет.

ТОП-10 авто, которые дешевеют быстрее всего

1 Acura RLX - 55,8% потери стоимости

2 Lincoln MKZ - 55,6%

Lincoln MKZ - 55,6% wikipedia.org

3 Mercedes E-Class - 55,4%

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4 Jaguar XF - 54,8%)

5 Cadillac XTS - 54,5%

6 Lincoln MKZ Hybrid - 54,5%

7 Kia Quoris - 54,4%

Kia Quoris - 54,4% wikipedia.org

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8 BMW 5 Series - 53,8%

9 Cadillac CTS - 53,8%

10 Audi A6 - 53,3%

Audi A6 - 53,3% wikipedia.org

Также ресурс подготовил статистику отдельно по категории SUV.

ТОП-10 кроссоверов/ внедорожников, которые дешевеют быстрее всего

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1 Lincoln Navigator L - 51,6% потери стоимости

2 Infiniti QX80 - 49,1%

3 Lincoln MKT - 49,0%

4 Ford Expedition - 48,7%

Ford Expedition - 48,7% wikipedia.org

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5 Lincoln Navigator - 48,1%

6 Lincoln MKC - 48,0%

7 Buick Enclave - 47,8%

8 Volkswagen Tiguan - 47,7%

Volkswagen Tiguan - 47,7% wikipedia.org

9 BMW X5 - 47,7%

10 Infiniti QX60 - 46,9%

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