Сорок редких Chevrolet Corvette раздадут бесплатно счастливчикам

Машины были розыграны музыкальным каналом VH1 в 1989 году и достались одному человеку.

У желающих попытать удачу есть шанс получить совершенно бесплатно один из 40 раритетных спорткаров Chevrolet Corvette.

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Автомобили имеют интересную историю. Машины были разыграны музыкальным каналом VH1 в 1989 году и достались одному человеку - плотнику Деннису Амодео из Лонг-Айленда. Через какое-то время спорткары были куплены у него поп-художником Питером Максом. После - в 2014 году перешли в собственность семье Хеллеров.

Последние вспомнили о приёме VH1 и решили “пустить” их на лотерею. Программа получила название Corvette Heroes, любой желающий может принять в ней участие - для этого нужно купить один или несколько билетов. Один лотерейный билет стоит 3 доллара, а, например, 100 билетов- 100 долларов.

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Максимально доступное количество билетов - 7200, такой “пакет” обойдется покупателю в $5000. Вырученные деньги направят на благотворительность в пользу ветеранов вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что во Львове выставили на продажу роскошный спорткар Opel 30-х годов.