В Украине засветился очень редкий пикап Mercedes Brabus

Не все знают, что Брабус работает и с Mercedes X-Class.

Мощность 2,3-литрового турбодизеля в Brabus подняли до 211 л. с., а трехлитрового - до 300 л. с. topgir.com.ua

Mercedes-Benz X-Class на наших дорогах встречается очень редко. На днях пикап Мерседес засняли в Киеве, причем в крутом тюнинге Brabus, что делает его еще более редким. Кадры опубликовал ТопЖыр.

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Не все знают, что Брабус работает и с Mercedes X-Class. Пикап можно узнать по измененным решетке радиатора и переднему бамперу, дополнительной диодной оптике на крыше и 20-дюймовым колесам. Сзади видны четыре выхлопных трубы.

Пикап Brabus Mercedes X-Class на фото обзавелся еще и кунгом. Что касается салона, то он практически не изменен.

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А вот двигатели дорабатывают. Мощность 2,3-литрового турбодизеля в Brabus подняли до 211 л. с., а трехлитрового - до 300 л. с. В последнем случае пикап Mercedes разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и развивает 195 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли редчайший ретроавтомобиль с позолотой из Флориды.