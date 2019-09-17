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Битва электрокаров: Появилось видео секретного заезда Tesla Model S в Нюрбургринге

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Сообщается, что рекорд поставила новая модификация Model S, которая получила название Plaid.
Илон Маск отметил в твиттере, что этот результат не окончательный и его хотят еще улучшить.
Илон Маск отметил в твиттере, что этот результат не окончательный и его хотят еще улучшить.
Скриншот видео

Только вчера сообщалось, что Tesla Model S побил рекорд своего нового конкурента Porsche Taycan на Нюрбургринге. Теперь появилось видео Model S на знаменитой немецкой трассе.

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Шпионы сняли на видео несколько заездов Tesla Model S на Нюрбургринге. Утверждается, что гонщикам удалось проехать Нордшляйфе быстрее, чем Porsche Taycan.

Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что результат Model S по времени оказался лучше Porsche Taycan почти на 20 секунд.

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Учитывая, что Porsche очень хвалились своим рекордом и подавали его, как победу над Tesla, ответ компании кажется очень солидным.

Сообщается, что рекорд поставила новая модификация Model S, которая получила название Plaid. 

Илон Маск отметил в твиттере, что этот результат не окончательный и его хотят еще улучшить.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf.

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Теги: Tesla Model S, Porsche Taycan, Илон Маск
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