Битва электрокаров: Появилось видео секретного заезда Tesla Model S в Нюрбургринге

Только вчера сообщалось, что Tesla Model S побил рекорд своего нового конкурента Porsche Taycan на Нюрбургринге. Теперь появилось видео Model S на знаменитой немецкой трассе.

Шпионы сняли на видео несколько заездов Tesla Model S на Нюрбургринге. Утверждается, что гонщикам удалось проехать Нордшляйфе быстрее, чем Porsche Taycan.

Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что результат Model S по времени оказался лучше Porsche Taycan почти на 20 секунд.

Учитывая, что Porsche очень хвалились своим рекордом и подавали его, как победу над Tesla, ответ компании кажется очень солидным.

Сообщается, что рекорд поставила новая модификация Model S, которая получила название Plaid.

Илон Маск отметил в твиттере, что этот результат не окончательный и его хотят еще улучшить.

It’s a start. We expect these track times to be beaten by the actual production 7 seat Model S Plaid variant that goes into production around Oct/Nov next year.