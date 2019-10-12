В Киеве засветились сразу два роскошных Cadillac Escalade
Отдельно стоит отметить, что один автомобиль - бронированный, что видно по его стеклам.
В Киеве засветился крутой кортеж из сразу двух черных Cadillac Escalade. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Автомобили очень необычные и стоят отдельного внимание. А то, что их засняли сразу в паре - вызывает еще большее любопытство.
Отдельно стоит отметить, что один автомобиль - бронированный, что видно по его стеклам. Ну и напоследок, обратите внимание на номера.
Кому принадлежат эти машины - не сообщается. Но судя по классу транспортных средств, их владелец явно не простой.
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