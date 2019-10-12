В Киеве засветились сразу два роскошных Cadillac Escalade

Отдельно стоит отметить, что один автомобиль - бронированный, что видно по его стеклам.

Кому принадлежат эти машины - не сообщается topgir.com.ua

В Киеве засветился крутой кортеж из сразу двух черных Cadillac Escalade. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобили очень необычные и стоят отдельного внимание. А то, что их засняли сразу в паре - вызывает еще большее любопытство.

Отдельно стоит отметить, что один автомобиль - бронированный, что видно по его стеклам. Ну и напоследок, обратите внимание на номера.

Кому принадлежат эти машины - не сообщается. Но судя по классу транспортных средств, их владелец явно не простой.

Ранее сообщалось, что Папа Римский пересел на пикап, как у украинских военных - фото.