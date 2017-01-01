Как будут растаможивать евробляхи - появилось новое предложение

По словам “евробляхеров“, с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35% от стоимости авто.

Продолжаются обсуждения новых схем растаможки автомобилей в Украине. На обсуждении во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры появилось предложение растаможивать машины по нынешней формуле, но без учета коэффициента возраста транспорта, что серьезно снизит размер налогов. Об этом сообщают представители “евробляхеров“ в соцсетях.

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По словам “евробляхеров“, с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35% от стоимости авто.

В данный момент у Министерства финансов есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не понятно, будет ли получать госбюджет нужные поступления от автоиндустрии.

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Тем не менее, “евробляхеры“ убеждены, что есть все шансы на принятие именно упомянутого коэффициента. Если его утвердят, то авто за тысячу евро можно будет растаможить всего за 350 евро.

Также идут споры, по поводу того, на какие авто будут распространяться новые правила - в ГФС настаивают, чтобы “дешевые“ правила касались только авто, ввезенных до 25 ноября 2018 года. Представители “евробляхеров“ требуют, чтобы авто могли растаможить все, кто ввезет транспорт вплоть до вступления в силу нового закона, который сейчас готовят.

Ранее сообщалось, что поляки активно покупают украинские водительские права.