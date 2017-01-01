На выставке техники Киевавтодора Кличко показал как работают "Золотые ручки"

Мэр отметил, что вся эта техника была приобретена за последние 4 года, а всего парк “Киевавтодор“ насчитывает 531 ед. техники.

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На выставке техники “Киевавтодор“ побывал и мэр Киева Виталий Кличко. Выставка состоялась 23 октября на ВДНХ и о ней мы рассказывали ранее.

Мэр отметил, что вся эта техника была приобретена за последние 4 года, а всего парк “Киевавтодор“ насчитывает 531 ед. техники. В преддверии зимнего сезона было закуплено 38 тыс. т песка и 35 тыс. тонн соли.

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Мэру показали как новейшую технику: например грузовики Ford Trucks c оборудованием RASCO от компании АВТЕК для нанесения жидких реагентов, так и раритетную - вроде снегопогрузчика “Золотые ручки“, работа которой продемонстрирована на видео.

Ранее сообщалось, что тюнинг-мастера сделали крутой пикап Сhevrolet с "лицом" советского ЗИЛ-130.