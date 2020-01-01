Как научиться легко парковаться: Парктроники, парковочные автопилоты

Система автоматической парковки спасла многих молодых автомобилистов от ошибок при самостоятельном маневрировании.

Процесс парковки автомобиля иногда вызывает сложности даже у бывалого автомобилиста. Раньше учились на своих ошибках, получая вмятины на дорогом сердцу авто или врезаясь в соседнее. Сегодня все стало проще.

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Появились парковочные системы, вмонтированные в автомобиль. Что это такое и какие они бывают, разбирались в bigmir)net.

Какие бывают парковочные системы

Парковочная система оказывает помощь водителю в маневрировании и парковке ТС в ограниченном пространстве или в условиях, когда видимость затруднена. Впервые систему, которая бы облегчала парковку авто, представили в 1995 году в компании Mercedes-Benz.

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Тогда новшество представляло собой ультразвуковые датчики отслеживания расстояния и звуковое оповещение при достижении нужного расстояния (биперы).

Недостатком парковочных систем может быть невозможность их использования в крупногабаритных ТС. На грузовиках, фурах проще парковаться с помощью человека, который бы направлял действия водителя.

Полуавтоматические и автоматические парковочные системы

Полуавтоматические или парктроники – системы оповещения преград на пути у водителя. Машина издает световые и/или звуковые сигналы для помощи владельцу авто, без вспомогательных действий. Водитель паркуется самостоятельно.

Как машина сама паркуется: Подробности depositphotos

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Автоматические системы парковки – фактически автопилот, при котором машина сама себя паркует без вмешательства водителя. Впрочем, человек может вмешаться в любой момент и помочь (или помешать, тут как повезет) успешной парковке.

Разумеется, парктроники доступны большему кругу автовладельцев, их стоимость позволяет монтировать систему в авто даже среднего класса. Парковочный автопилот – привилегия автомобилей более высокого класса, поскольку сама по себе система не может быть бюджетной.

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Отличительной особенностью автоматической системы парковки является то, что она может стать аналогом парктроника. А вот пассивная система автоматической стать не может, увы.

Как машина сама паркуется: Подробности depositphotos

Самые распространенные среди парковочных автопилотов:

Park Assist и Park Assist Vision от Volkswagen;

Intelligent Parking Assist System от Toyota, Lexus;

Remote Park Assist System от BMW;

Active Park Assist от Mercedes-Benz, Ford;

Advanced Park Assist от Opel.

Как работает автоматическая парковочная система

Как машина сама паркуется: Подробности depositphotos

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В автоматизированной парковочной функции присутствует несколько датчиков-камер по периметру кузова. Камера заднего вида, две и более боковых камер, отмеряют расстояние и передают на монитор внутри авто. Тем самым, парковка становится простым делом даже для совсем неопытного водителя.

Как машина сама паркуется: Подробности depositphotos

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Последними из автоматических парковок стали системы с использованием радиолокационных датчиков. Водитель медленно движется, а датчики считывают предполагаемые места парковок, после их обнаружения машина сама паркуется на нужном месте. Участие водителя не требуется. Человек отдает предпочтение предложенному системой месту и может покинуть автомобиль. В самых последних парковочных автопилотах водитель может как находиться в салоне, так и отправлять ТС на парковку при помощи ключа.

Обычно парковочное место сканируется датчиками на расстоянии до 4,5 м.

Как машина сама паркуется: Подробности depositphotos

Ранее мы сообщали, что в Киеве решено соорудить перехватывающие парковки.