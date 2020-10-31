Лучшие кроссоверы для женщин в 2020 году: ТОП-10

Что бы не говорили производители, далеко не все авто являются универсальными.

Как правило, для девушек ищут автомобили с автоматом и повышенным уровнем комфорта depositphotos

Ни один автопроизводитель откровенно не скажет, что та или иная модель является “женской“. При этом, в автомобильном мире есть негласное разделение автомобилей на более женские и более мужские.

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Учитывая, что сегодня с каждым днем растет популярность кроссоверов, мы подобрали ТОП-10 самых популярных и интересных кроссоверов для женщин. Если говорить об особых характеристиках такого автомобиля, то тут можно отметить следующее:

Коробка автомат

Гидроусилитель руля

Наличие электронных помощников (парктроник, камера заднего вида)

Подушки безопасности

Наличие крепления для детского кресла

Водительское сидение и руль с множеством регулировок

Достаточно высокий клиренс и небольшие размеры.

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О самом лучшем кроссовере мы говорить не будем, так как тут выбор для себя каждый делает сам. В подборке представлены ТОП-10 интересных вариантов кроссоверов для женщин по версии редакции Bigmir)net.

Nissan Qashqai

Nissan

Компактный кроссовер, который идеально подходит для спокойной езды, при этом имеет неплохую динамику и низкий расход топлива.

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Большим плюсом будет полный электропакет в базовой комплектации, в который также входит ряд электронных помощников и 6 подушек безопасности.

Skoda Kamiq

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Автомобиль, который недавно появился на рынке и стал младшим братом Karoq и Kodiaq. Строгий экстерьер и стильный интерьер автомобиля делают его достаточно интересным вариантом для девушки.

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При этом автомобиль имеет относительно небольшую начальную стоимость и хорошее оснащение. Правда за топовые версии придется хорошо доплатить.

В базе автомобиль идет на переднем приводе и механике.

Renault Duster

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Согласно недавним рейтингам, один из самых популярных кроссоверов в Украине. Простой, утилитарный и просторный, данный автомобиль подойдет девушкам, которые предпочитают практичность ненужным удобствам. Клиренс в 21 сантиметр, а также улучшенная подвеска под плохие дороги делают этот автомобиль незаменимым в пригородах. Автомобиль предлагается как с АКПП, так и МКПП, полный привод также можно заменить только передним.

Honda CR-V

Wikipedia

Один из самых стильных вариантов в нашем списке. Хорошая динамика и безопасность для пассажиров делают этот вариант одним из самых привлекательных. Полный привод и вариатор являются отличным решением для города и легкого бездорожья. В базовой комплектации уже есть система активного торможения. Также можно немного доплатить и взять гибридную версию с минимальным расходом.

Peugeot 3008

PEUGEOT

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Стильный и элегантный автомобиль, который конструктивно напоминает Mitsubishi ASX. Почти, как и у всех конкурентов, в автомобиле установлен полный привод и вариатор. В то же время есть вопросы касательно ликвидности этого автомобиля на вторичном рынке.

Ford Kuga

Ford

Также известен в Украине, как Ford Escape (если пригнан из США). В автомобиле доступна широкая палитра двигателей, безальтернативный 6-ступенчатый автомат, а также полный или передний привод на выбор. Электроусилитель руля адаптируется под дорожную ситуацию и настраивает усилие в зависимости от типа маневра.

Hyundai Creta

Hyundai

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Прекрасный небольшой кроссовер от марки Hyundai, который появился на рынке относительно недавно. Помимо дизайна и неплохой практичности автомобиль достаточно надежный. Топовые версии включают в себя автомат и полный привод, а также ряд электронных помощников.

Mazda CX-5

Mazda

Кроссовер из страны восходящего солнца, который пережил рестайлинг и уже успел неплохо себя зарекомендовать. В базе у автомобиля идет только передний привод и механика, но за доплату у вас будет полный привод и шестиступенчатый автомат. Клиренс немного ниже, чем у конкурентов, поэтому рассматривать авто для серьезного бездорожья не стоит.

BMW X3

BMW

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Если мы говорим не только об эконом и среднем классе, то BMW X3 будет как нельзя кстати в этом рейтинге. Небольшие размеры, легендарная управляемость, динамичность и практичность не оставят равнодушной ни одну женщину. В топовых версиях вы получите полный привод xDrive, двигатели мощностью до 360 лошадей и 8-ступенчатую АКПП Steptronic.

Porsche Macan

Porsche

Автомобиль не из дешевых, но если вам нужен женский кроссовер с новым уровнем комфорта, то речь как раз о модели Macan. Спортивный характер и множество опций заставят вас выделяться на этом автомобиле среди подруг. Авто имеет активный полный привод, быструю коробку, регулируемую подвеску и множество электронных помощников. В топовой версии Porcshe предлагают автомобиль мощностью 440 лошадиных сил с разгоном до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максималка составляет 272 км/час.

Ранее мы писали о ТОП-10 б/у автомобилях для женщин.