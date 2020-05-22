ТОП-9 лучших семейных автомобилей с пробегом

Для семейного авто важны безопасность и вместительность.

Отдельный сегмент на рынке автомобилей занимают семейные транспортные средства. В зависимости от количества членов семьи это могут быть как седаны, так и микроавтобусы.

Основные требования к выбору семейного авто:

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Безопасность.

Надежность.

Вместимость багажника.

Тип кузова.

Экономичность.

Разброс цен также велик, как и предложение. Не всегда такая покупка будет бюджетной.

Чтобы облегчить выбор, предлагаем ознакомиться с подборкой вариантов, представленных на вторичном рынке.

Hyundai H1

Модель предлагается в варианте 5-ти и 7-ми местного размещения пассажиров. В машине имеется все для комфортных путешествий. Приобретать рекомендуется автомобиль с дизельным 2,5 литровым мотором не позднее 2015 года.

Средняя стоимость автомобиля 2015 года выпуска - от 16 тысяч долларов.

Hyundai H1 depositphotos

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KIA Sorento

Среди автомобилей в сегменте SUV KIA Sorento пожалуй один из лучших в соотношении цены и характеристик. Машина способна вместить семь пассажиров, имеет хорошую проходимость. При покупке лучше отдать предпочтение дизельному двигателю.

Средняя стоимость автомобиля 2010 года выпуска - от 11 тысяч долларов.

KIA Sorento depositphotos

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Ford Grand/Tourneo Connect

Как и все автомобили марки этот микроавтобус ценится за универсальность и удобство в пользовании. Модель представлена в двух модификациях: Tourneo на 5 мест и Grand на семь.

Предпочтительнее выбирать двигатель, объемом 1,6 литра на дизельном топливе. Год выпуска лучше выбрать 2016.

Средняя стоимость автомобиля 2016 года выпуска - от 13 тысяч долларов.

Ford Tourneo Connect Wikipedia

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Citroen Grand C4 Picasso

Французский минивен лучше выбирать с дизельным мотором 2016 года выпуска. Автомобиль имеет привлекательный внешний вид, большой салон с тремя рядами кресел на семь человек.

Средняя стоимость автомобиля 2016 года выпуска - от 11 тысяч долларов.

Citroen Grand C4 Picasso depositphotos

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Volkswagen Transporter

Легендарный микроавтобус, известный как в грузовом, так и в пассажирском варианте. Имеет не бюджетную стоимость, хоть и может вместить семь пассажиров. Однако, отдав предпочтение варианту машины с пробегом, можно получить приличный автомобиль за разумные деньги.

Средняя стоимость автомобиля 2015 года выпуска - от 14 тысяч долларов.

Volkswagen Transporter Wikipedia

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Volvo XC70

Автомобиль шведского производства имеет высокие характеристики безопасности. Среди характеристик: усиленный салон, энергопоглощение передней части кузова, систем защиты при боковых ударах, надувные навесы, подушки безопасности и даже встроенные детские сидения.

В салон автомобиля можно упаковать вещей, объемом почти 100 литров. Вариантов мотора не мало, мощность их колеблется от 181 до 249 лошадиных сил. Также представлены полноприводные варианты модели.

Средняя стоимость автомобиля 2018 года выпуска - от 18 тысяч долларов.

Volvo XC70 Wikipedia

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Peugeot Traveller

Самый вместительный в нашем ТОПе автомобиль, который может перевозить 8 пассажиров. Бусик практичен, удобен для перестановки и изменений внутри салона. А популярность марки не оставит его без внимания.

Средняя стоимость автомобиля 2016 года выпуска - от 27 тысяч долларов.

Peugeot Traveller Wikipedia

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Skoda Kodiaq

Внедорожник Skoda Kodiaq не так долго присутствует на рынке, однако уже оценен по достоинству. Машина может быть представлена с 2‑х и 3‑х рядным салоном на 5 и 7 мест соответственно. Отличается наличием полного привода, надежен и универсален.

Средняя стоимость автомобиля 2017 года выпуска - от 28 тысяч долларов.

Skoda Kodiaq depositphotos

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Ford Focus

Представлен в трех вариантах кузова – седан, хетчбек и универсал. И все они подойдут для семейного использования. Машины имеют просторный салон, вместительный багажник, хороший выбор моторов. Даже в базовой комплектации вы получите целый набор функций ABS, EBD, ESP, TC, EBA, HSA.

Средняя стоимость автомобиля 2015 года выпуска - от 10 тысяч долларов.

Ford Focus Wikipedia

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